Jinjer und Sounds of Darkness am 08.04. in Mannheim

Am diesem Samstag spielt die ukrainische Metal-Band Jinjer im Rahmen ihrer Europa-Tournee im MS Connexion Complex in Mannheim. Mit im Gepäck haben sie dabei ihr aktuelles Album „King Of Everything“.

Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

Wem das noch nicht genug für diesen Abend ist, kann ab 22 Uhr beim Sounds of Darkness das Tanzbein schwingen. Dort werden wieder alte Club-Classics, jüngere Szene-Hits, Vergessenes und Neuentdeckungen den Weg auf den „Plattenteller“ finden.

Infos zum Konzert und zur Party findet ihr unter helter-skelter.de.



