X-Mas in Hell Festival am 16.12. in Mannheim

Seit einigen Jahren schon touren die US-Death-Metaller Six Feet Under immer rund um Weihnachten mit ihrer X-Mas in Hell Tour durch Europa. Auch 2017 sind sie wieder unterwegs und machen dabei Halt in Mannheim.

Die Veranstalter rund um das MS Connexion haben jedoch gleich ein ganzes Festival daraus gemacht!

Daher werden am 16. Dezember nicht nur Six Feet Under dort spielen, sondern auch Debauchery, Incite, Fragments of Unbecoming, Nucleust, X-Tinxion, Infernal Tenebra, und Al Goregrind.

Einlass ist um 15:30 Uhr, los geht es 16:30 Uhr. Tickets und weitere Informationen gibt es unter helter-skelter.de .



Video: youtube.com