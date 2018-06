Die australische Hardcore-Band Deez Nuts hat ein Musikvideo zu ihrem Stück „Hedonistic Wasteland“ veröffentlicht. Das Lied stammt von ihrem aktuellen Album „Binge & Purgatory“, das 2017 erschienen ist.

Auf ihrer Sommertournee kann man Deez Nuts auch wieder in Deutschland sehen – in Rheinland-Pfalz sogar zwei Mal an einem Tag. Am Mittag des 1. September spielen sie beim Fallen Fortress Open Air in Bad Dürkheim, am Abend beim Pell Mell Festival in Obererbach.



Video: youtube.com