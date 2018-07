Hexentanz Festival: Erste Bands für 2019

Heute wurden die ersten drei Bands für die nächste Ausgabe des Hexentanz Festivals bestätigt, das vom 26. bis zum 28. April in Losheim am See stattfindet. Es handelt sich um Lord Of The Lost, Dornenreich und Ragnaröek.

Alle drei Bands sind alte Bekannte, waren sie doch bereits bei früheren Ausgaben des saarländischen Open Airs zu Gast. Sowohl die Hamburger Dark-Rocker Lord Of The Lost als auch die norddeutschen Mittelalter-Rocker Ragnaröek spielten dort zuletzt 2017.

Die österreichische Gruppe Dornenreich, die neben anspruchsvollem Dark- und Black Metal auch ein Akustikprogramm hat, traten 2014 auf dem Hexentanz Festival auf. Für 2019 stehen noch viele weitere Band-Bestätigungen aus, darunter alle drei Headliner.