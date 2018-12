Rezensionsstatistik Gesamtjahr 2018

Der Jahreswechsel steht vor der Tür. Für uns ist es damit an der Zeit, auf die CD-Rezensionen des Jahres 2018 zurück zu blicken.

In dieser Zusammenfassung erfahrt ihr wie hoch die Durchschnittswertung dieses Mal war und welche Alben die höchsten Bewertungen erhielten. Außerdem gibt es einige Hintergrundinformationen.



In 2018 sind 49 CD-Rezensionen auf dark-festivals.de erschienen (Vorjahr: 65). Auf unserer bis zu 10 Punkten ausgelegten Skala wurden dabei Wertungen zwischen 5,5 und 8,5 Punkten erreicht.

Fünf CDs wurden ohne Punktewertung rezensiert, meist weil es sich um EPs (Mini-Alben) handelte. Gelegentlich wird auch bei einem sehr speziellen, schwer vergleichbaren Musikstil auf eine Punktewertung verzichtet. So war es in diesem Jahr bei Wardruna.

Die Rezensionen und Wertungen haben sich wie folgt auf die einzelnen Quartale verteilt:

1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Anzahl Rezensionen 13 16 12 8 Höchste Punktzahl 8.5 8 8.5 8 Durchschnittswertung 7.54 7.36 7.58 7.58

Daraus ergibt sich für 2018 insgesamt eine Durchschnittswertung von 7.50 Punkten (Vorjahr: 7.36).

Die höchste Wertung des Jahres 2018 lag genau wie im Vorjahr bei 8,5 Punkten. Sie wurde zwei Mal vergeben, sodass sich zwei Bands den ersten Platz teilen.

Die erste 8,5 ging im Februar an die österreichische Post-Black-Metal-Band Harakiri For The Sky und ihr Album „Arson“ (CD-Rezension). Stefan bezeichnete „Arson“ als „ein richtig gutes Album – wenn auch knapp hinter dem grandiosen Vorgänger“.

Dieses Fazit verrät es schon: Harakiri For The Sky sind nicht zum ersten Mal bei unseren Rezensionswertungen weit vorne. Ihr Album „III: Trauma“ stand bei dark-festivals.de mit 9 Punkten an der Spitze der Rezensionswertungen des Jahres 2016.

Doch zurück nach 2018: Die zweite Wertung von 8,5 Punkten ging im September an die Black-Metal-Band Agrypnie. Ihr Album „Grenzgaenger“ (CD-Rezension) punktete in der Rezension als „starkes Black-Metal-Album, das sich nahtlos in die Werkreihe von Agrypnie einfügt“.

Zum Schluss noch einige Hintergründe zu unserer Statistik: Wie schon 2017 wurde auch 2018 keine Wertung von 9 oder mehr Punkten vergeben. Unsere diesjährige Durchschnittswertung von 7.50 Punkten ist dennoch die höchste, die wir bisher hatten.

Gleichzeitig wurden mit 49 CDs weniger rezensiert als in den Vorjahren. In den vergangenen Jahren lag die Zahl der Rezensionen immer über 60. Dass weniger Rezensionen zu einer höheren Durchschnittswertung führen, kommt für uns nicht überraschend.

Wie ihr euch vorstellen könnt, werden uns sehr viele CDs zur Rezension angeboten. Allein aus Zeitgründen können wir längst nicht alle berücksichtigen. Haben wir – wie in diesem Jahr – weniger Zeit zum Rezensieren, konzentrieren wir uns bei der Auswahl eher auf bekannte und namhafte Bands. In einem Jahr wie diesem werden daher hauptsächlich (semi-)professionelle Bands und nur wenige Newcomer rezensiert. Das führt zu einer im Durchschnitt höheren Wertung.

Was ist eigentlich damit, dass die beiden höchsten Wertungen dieses Jahr an Black-Metal-Bands gingen? Auch das passt ins Bild. Ganze 13 von 49 Rezensionen beschäftigten sich in diesem Jahr mit Bands aus dem Black-Metal-Spektrum. Das Genre ist bei uns schlichtweg stark vertreten und macht mehr als ein Viertel unserer Rezensionen aus.

Mit diesen Hintergrundinformationen schließen wir die diesjährige Rezensionsstatistik ab. Vielen Dank, dass ihr unsere Rezensionen auch in diesem Jahr wieder in großer Zahl verfolgt habt. Wir sehen uns in 2019!

Stefan Frühauf, Stefan(at)dark-festivals.de