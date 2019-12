To The Rats And Wolves am 11.01. in Frankfurt

Im boomenden Metalcore-Genre gehörten To The Rats And Wolves zu den erfolgreichen Newcomern der letzten Jahre. Das Jahr 2015 brachte der Band aus Essen den großen Schub nach vorne: Ihr Debütalbum “Neverland” öffnete die Tür zu einer großen Festival-Präsenz, bald folgten Tourneen als Vorband von Größen wie Eskimo Callboy und We Butter The Bread With Butter.

Es folgten zwei weitere Alben, eine ganze Reihe an Musikvideos und ein Ruf als unbedingt sehenswerte Live-Band. Nach alledem war die Überraschung groß, als To The Rats And Wolves dieses Jahr ihre Auflösung ankündigten. Ihren Abschied feiert die Band im Januar mit einer Mini-Tournee.

Noch vier Shows, noch vier Mal Abriss mit den Fans – danach kommt nichts mehr. Eines der vier Konzerte findet bei uns in der Region statt, nämlich am 11. Januar im Zoom in Frankfurt. Zufall oder nicht: Genau dort stieg 2015 eine ihrer Shows als Vorband von We Butter The Bread With Butter.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge heißt es nun: Dabei sein ist alles, es ist die letzte Gelegenheit! Eintrittskarten findet ihr unter eventim.de, weitere Informationen unter zoomfrankfurt.com . Im Vorprogramm spielen The Disaster Area.