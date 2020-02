Wacken Winter Nights abgesagt

An diesem Wochenende sollten erneut die Wacken Winter Nights stattfinden, der winterliche Ableger des bekannten Wacken Open Airs. Aufgrund der Unwetterlage haben die Veranstalter das Festival heute jedoch abgesagt.

Schon seit dem vergangenen Wochenende seien die Aufbauarbeiten aufgrund starker Winde behindert worden. Insbesondere habe die Errichtung von Zelt und Hauptbühne aufgrund extremer Windböen unterbrochen werden müssen. Für Samstagabend werde zudem ein weiteres ernst zu nehmendes Sturmtief erwartet.

Um die Sicherheit von Fans und allen anderen Festivalteilnehmern zu gewährleisten, habe sich das Veranstaltungstermin in Absprache mit den Behörden für eine Absage des Festivals entschieden. Gekaufte Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit für die nächsten Wacken Winter Nights, die voraussichtlich vom 19. bis zum 21. Februar 2021 stattfinden sollen.

Als Entschädigung erhalten Eintrittskartenbesitzer außerdem freien Eintritt zum Felsenburg Festival am 2. Mai in Bad Segeberg. Wer nicht an den Wacken Winter Nights 2021 teilnehmen kann oder möchte, kann seine Karten auch bei den Vorverkaufsstellen zurückgeben.