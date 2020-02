Metal Up Your Life am 14.03. in Darmstadt

Metal Up Your Life! Die Metal-Konzertreihe von und mit der Modern-Metal-Band All Will Know geht in die nächste Runde. Am 14. März findet die Show wie immer in der Oetinger Villa in Darmstadt statt. Neben All Will Know selbst spielt eine ganze Reihe teils mehr und teils weniger bekannter Bands von Death Metal bis Melodic Hardcore.

Headliner ist die Melodic-Death-Metal-Band Parasite Inc., die schon 2018 eine Ausgabe des Metal Up Your Life anführte. Wieder dabei ist auch die Progressive- und Melodic-Death-Combo Burden Of Life, die just am Tag vor der Veranstaltung ihr neues Album “The Makeshift Conqueror” vorstellt (Rezension auf dark-festivals.de folgt).

Ferner spielen die stilübergreifende Metal-Band Pain Is sowie die beiden Melodic-Hardcore-Newcomer The Tex Avery Syndrome (Debütalbum “Origin” 2019) und Colors Of Autumn.

Abgerundet wird das Programm auf der Akustikbühne von All Will Know, Burden Of Life, Precipitation und Pentarium. Einlass ist um 18:30 Uhr, Beginn um 19:00 Uhr, weitere Informationen gibt es unter metalupyourlife.bigcartel.com .



