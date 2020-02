Die Progressive- und Melodic-Death-Metal-Band Burden Of Life hat ein zweites Musikvideo zu ihrem kommenden Album “The Makeshift Conqueror” veröffentlicht. Dieses Mal wird die Ballade “Trust My Own Heart” vorgestellt.

“The Makeshift Conqueror” erscheint – eine Woche später als ursprünglich geplant – am 13. März. Eine Rezension zum Album findet ihr demnächst hier bei dark-festivals.de .



Video: youtube.com