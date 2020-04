Neuborn Open Air Festival verschoben

Das Neuborn Open Air Festival (Noaf) wird um ein Jahr verschoben. Eigentlich hätte das Noaf dieses Jahr am 28. und 29. August stattfinden sollen. Dieser Termin fällt jedoch knapp unter den derzeitigen Stand der Untersagung von Großveranstaltungen.

Die Veranstalter des in Wörrstadt beheimateten Metal-Festivals teilten nun mit, dass kein Ersatztermin später im Jahr organisiert, sondern das gesamte Festival auf 2021 verschoben wird. Am 27. und 28. August 2021 will das Festival-Team möglichst die gleichen Bands des nun ausgefallenen Lineups nach Wörrstadt holen.

Aufgrund der sicher nicht leichten Entscheidung sprachen die Veranstalter in ihrer Stellungnahme vom “dunkelsten Tag in der Noaf-Geschichte”. Nächstes Jahr wolle man dafür “so bereit sein wie noch nie”.