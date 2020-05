Mahlstrom Open Air am 17. und 18.07. in Holzappel

In Holzappel im Nordosten von Rheinland-Pfalz findet am 17. und 18. Juli erneut das Mahlstrom Open Air statt. Das naturverbundene, kleine aber feine Festival lädt seine Besucher dort an den Herthasee ein. Geboten werden vor allem die härteren Genres von Black- bis Viking Metal.

Headliner sind die Südtiroler Dark-Metal-Band Graveworm und die deutsche Viking-Metal-Band Thrudvangar. Letztere wollen dieses Jahr zum ersten Mal seit sieben Jahren wieder ein Album veröffentlichen. Andere bekannte Teilnehmer sind die Folk-Black-Metal-Band Munarheim und die Melodic-Black-Metal-Band Thormesis (siehe CD-Rezension “The Sixth”).

Auch einige internationale Künstler sind mit dabei. So spielt unter anderem die russische Folk-Metal-Band Grai, die erst seit wenigen Jahren außerhalb ihrer Heimat wahrgenommen wird (siehe CD-Rezension “Ashes”). Die mit Abstand weiteste Anreise hat die Death-Metal-Band Armada aus dem fernen Mexico.

Erneut wird auch eine Waldwanderung stattfinden. Deren Abschluss bildet dieses Jahr die Modern-Metal-Band All Will Know mit ihrem Akustikprogramm. Zwischen all den eher kernigen Metal-Bands wird außerdem auch für Farbtupfer gesorgt. Damit sind vor allem die Mittelalter-Rocker Haggefugg und die Celtic-Rocker HovesMeute gemeint.

Das gesamte Lineup und weitere Informationen findet ihr unter mahlstrom-openair.de . Als kleines Festival ist das Mahlstrom Open Air nach aktuellem Stand nicht von Veranstaltungsverboten betroffen.