MoreCore-Stream für den guten Zweck

MoreCore ist eine deutschlandweite Partyreihe für Rock, Metal und die Core-Genres. Die Veranstalter planen nun einen 24-Stunden-Livestream zugunsten jener Clubs, in denen normalerweise die Partys stattfinden. Diese sind wie viele andere Spielstätten von den finanziellen Folgen der Coronakrise betroffen.

Während des Streams sollen Spenden für insgesamt zwölf Clubs in ganz Deutschland gesammelt werden. In unserem Stammgebiet soll der Musikclub Das Bett in Frankfurt profitieren.

Der Stream startet diesen Samstag (9.5.) um 18 Uhr. Spendenziel sind 12.000 € – also 1.000 € pro Club. Gesendet wird der Stream aus dem Club Turock in Essen. Während der 24 Stunden Laufzeit werden insgesamt fünf DJs auflegen. Weitere Informationen zum Stream findet ihr auf morecore.de (externer Link).