Die deutsche Heavy-Metal-Band Grave Digger hat ein Musikvideo zu “Lions Of The Sea” vorgestellt. Das dazugehörige neue Album “Fields Of Blood” erscheint am 29. Mai.

Eigentlich wollten Grave Digger ihr Musikvideo in Schottland drehen, was coronabedingt aber nicht möglich war. So wurde für das Video nun improvisiert, unter anderem finden Konzertmitschnitte und Computeranimationen Verwendung.



Video: youtube.com