J.B.O. spielen im Autokino

Absagen über Absagen – Corona hat die Veranstaltungsbranche hart getroffen. Die Comedy-Metal-Band J.B.O. geht nun ungewöhnliche Wege, um mitten im Juni ein Konzert spielen zu können.

Die bunten Stimmungsmacher werden in einem Autokino auftreten, genauer gesagt am 13. Juni in der Drive-In Arena Zweibrücken. Dabei bleiben die Zuschauer in ihren Fahrzeugen sitzen und sind damit virensicher voneinander abgeschottet.

Ob sich das Format Autokino für J.B.O.s nicht ganz ernst gemeinte Metal-Show eignet, wird sich zeigen. Wer Interesse hat findet weitere Informationen unter drivein-arena.de .