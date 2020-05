Vor einem Jahr spielte die Modern-Metal-Band All Will Know auf dem Schlossgrabenfest in Darmstadt. Da Konzerte dieses Jahr reihenweise ausfallen müssen, hat die Band nun aus dem Videomaterial von damals ein Live-Video zusammengeschnitten.

Es zeigt das Stück “Behind Your Mask” von ihrem 2017er Album “Infinitas” (CD-Rezension).



Video: youtube.com