Eskimo Callboy stellen neuen Sänger vor

Seit dem Abschied ihres langjährigen Frontmanns Sushi waren Eskimo Callboy auf der Suche nach einem neuen Sänger. Heute hat die Band, deren Repertoire von Metalcore bis Electro Rock reicht, Sushis Nachfolger bekannt gegeben.

Es handelt sich um Nico Sallach von der inzwischen aufgelösten Metalcore-Band To The Rats And Wolves. Diese hatte im Frühjahr ihre Abschiedstournee gegeben. Wie Eskimo Callboy mit ihrem neuen Sänger klingen, erfahren Fans in naher Zukunft. Schon am 19. Juni soll eine neue Single erscheinen, später im Jahr dann auch eine EP.