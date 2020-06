Wacken leuchtet den Acker aus

Über die Aktion Night Of Light hatten wir gestern bereits berichtet. Auch das bekannteste Metal-Festival der Welt, das Wacken Open Air in Schleswig-Holstein, hat sich in die Schar der Unterstützer eingereiht. Mangels eines Gebäudes hat das Wacken-Team die Standorte der Hauptbühnen auf dem Festivalgelände rot ausleuchten lassen.

Festivalgründer Holger Hübner erklärte hierzu: “Wir wollten auch als Betroffene mit unserer Teilnahme an der ‘Night Of Light’ Aktion ein starkes Zeichen setzen. (…) Es gibt nur noch ein enges Zeitfenster für die Politik, um mit einer entschiedenen Reaktion einen schweren Schlag für die Kultur mit langfristigen ökonomischen Folgen zu verhindern.”

Sein Partner Thomas Jensen ergänzte: “Es ist uns schmerzhaft bewusst, dass ein Großteil der im Event-Business tätigen Menschen ohne eigenes Verschulden in existentiellen Nöten steckt. Daher würden wir einen staatlichen Rettungsschirm für die Kulturbranche sehr begrüßen. (…)”