Night Of Light der Veranstaltungsbranche

Veranstaltungshäuser im ganzen Land strahlen in der Nacht von Montag auf Dienstag in rot. Hintergrund ist die Aktion Night Of Light, die auf die kritische Situation der Veranstaltungswirtschaft in der Corona-Krise aufmerksam machen will. Initiator Tom Koperek bezeichnete Night Of Light auch als “Hilferuf an die Politik”, die Insolvenzen von der Branche abwenden soll.

Nach aktuellem Stand werden heute Nacht rund 9.000 Gebäude rot illuminiert. Auch einige Veranstaltungs- und Kulturbetriebe im europäischen Ausland haben sich angeschlossen. Aus unserem Stammgebiet sind unter anderem die Garage in Saarbrücken, der Schlachthof in Wiesbaden und die Batschkapp in Frankfurt mit dabei.