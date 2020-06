ASP: Kein Glücksspiel mit Corona

Das coronabedingte Verbot von Großveranstaltungen gilt aktuell bis Ende Oktober. Inzwischen ist wohl jedem klar, dass das auch jene Veranstalter und Bands nicht kalt lässt, deren Konzerte nach dem genannten Termin stattfinden sollen. Verlängerungen auch über Ende Oktober hinaus erscheinen nämlich längst nicht ausgeschlossen.

Immer mehr Festivals oder Tourneen, die für November oder Dezember geplant sind, werden daher bereits vorsorglich verschoben. So gab heute auch die Gothic-Rock-Band ASP bekannt, dass ihre für November angesetzte Akustik-Tour auf Juni nächsten Jahres verlegt wird. In einer Stellungnahme haben ASP dabei jene Abwägungen erläutert, die in diesen Tagen viele Bands und Veranstalter treffen müssen:

“Wie viele andere Bands können auch wir es uns absolut nicht leisten, mit diesen Tourdaten ein Glücksspiel anzuzetteln. (…) Wir mussten uns nun entscheiden, ob wir die uns angebotenen Ersatztermine nehmen oder riskieren, dass die Tour dann kurzfristig ersatzlos gestrichen wird. Da fiel die Entscheidung eindeutig aus: Wir verschieben die Tour und erhöhen dadurch die Chance gewaltig, dass sie überhaupt stattfinden kann.”