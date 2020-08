Die Metal-Band Ghøstkid ist das neue Betätigungsfeld des ehemaligen Eskimo Callboy-Sängers Sushi sowie von Danny (Gitarre) und Stanislaw (Bass) von den aufgelösten To The Rats And Wolves. Komplettiert wird das Lineup von ihrem schwedischen Schlagzeuger Steve.

Heute haben Ghøstkid ihr erstes Lied “Start A Fight” samt einem dazugehörigen Musikvideo vorgestellt. Das Debütalbum soll im November folgen.



Video: youtube.com