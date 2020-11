Goethes Erben im digitalen Streik

Viele Musikschaffende haben sich heute an der Aktion #sangundklanglos beteiligt, mit der auf die ernste Situation von Kunst und Kultur in der Coronakrise aufmerksam gemacht werden soll. Bei dem stillen Protest streamten manche Künstler wortlos aus dem Proberaum, andere zeigten sich in aller Stille auf einer Bühne stehend.

Die Gothic-Band Goethes Erben ist noch einen Schritt weiter gegangen und hat sich in einen digitalen Streik begeben. So wurden die Homepage der Band offline geschaltet, das Facebook-Profil deaktiviert und ihre Musikvideos bei Youtube auf privat gestellt.

Ihren Digitalstreik wollen Goethes Erben bis Ende des Monats aufrecht erhalten, mithin also über die gesamte Dauer der neuerlichen Veranstaltungsverbote.