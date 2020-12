Mono Inc.: Im Mai geht noch nichts

Vor wenigen Tagen hatten wir noch berichtet, dass die coronabedingten Absagen internationaler Tourneen inzwischen bis April reichen. Die deutsche Gothic-Rock-Band Mono Inc. geht nun noch einen Schritt weiter und hat ihre für Mai geplante Tournee verschoben. Bei dieser handelt es sich sogar “nur” um eine Deutschland-Tournee.

Die abgesagten Konzerte von Mono Inc. sind aktuell die am weitesten in der Zukunft liegenden Ausfälle in unserem Kalender. Nachgeholt werden soll die Tour in zwei Teilen: Der erste Teil findet im Januar 2022 statt, der zweite Teil im März und April 2022.

Die Tour von Mono Inc. ist – wie so viele Tourneen – nun bereits mehrfach verschoben worden. Ursprünglich waren die Konzerte mal für März 2020 angesetzt. Eine Mono-Inc.-Hörerin kommentierte bei Facebook: “Meine Tochter hat das Ticket zum 12. Geburtstag bekommen, dann ist sie bereits 14“.