Keine Vorteile für Geimpfte?

In Deutschland haben die Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. Viele Impfwillige fragen sich nun, was eine erfolgte Impfung im Alltag bedeuten wird. Können Geimpfte schneller wieder zurück zur Normalität? Bald wieder in den Urlaub? Ohne Auflagen zu Konzerten und Festivals?

Bundesinnenminister Horst Seehofer äußerte sich dazu ablehnend: “Eine Sonderbehandlung für Geimpfte spaltet die Gesellschaft.” (1) Skeptisch äußerte sich auch der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach, der entsprechende Regelungen für nicht kontrollierbar hält. (2)

Im Umkehrschluss würde das heißen, dass Veranstaltungen erst wieder normal laufen, wenn die Coronakrise insgesamt überwunden ist. Die dazu nötige Herdenimmunität wird jedoch erst erreicht, wenn 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung gegen das Virus geimpft sind. (3) Folglich würden Konzerte – sobald sie überhaupt wieder möglich sind – noch über Monate hinweg nur mit Abstand und Auflagen durchgeführt werden können.

Der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, hält dagegen mehr Alltagsrechte für Geimpfte zumindest dann für möglich, wenn allen Bürgern eine Impfung angeboten werden konnte. (2) Problematisch ist derzeit noch, dass nicht bekannt ist, ob Geimpfte das Virus weiter an andere Menschen übertragen können oder die Impfung auch hiervor schützt. Sobald darüber Klarheit besteht, dürfte die Debatte um eine schnellere Rückkehr zur Normalität für immunisierte Personen Fahrt aufnehmen.

