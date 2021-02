Erste Open Airs fallen zum zweiten Mal aus

Als im vergangenen Sommer fast die gesamte Festivallandschaft dem Coronavirus zum Opfer fiel, ruhten die Hoffnungen auf dem Jahr 2021. Vom regionalen Kleinfestival bis zu Massenveranstaltungen wie Wacken gaben Veranstalter schnell ihre Ersatztermine bekannt. Überall lautete das Motto: Im nächsten Jahr holen wir das nach!

Doch nun ist 2021 und die Pandemie noch nicht vorüber. Das Kulturleben steht weiter still – und selbst wenn es weitergeht, dann wohl noch eine ganze Zeit lang mit Hygieneauflagen. Ein Blick in den Kalender zeigt, dass die andauernden Einschränkungen inzwischen bedrohlich nahe an die diesjährige Open-Air-Saison heranrücken.

So ist nun eingetreten, was zu befürchten war: Die ersten Musik-Open-Airs fallen das zweite Jahr in Folge aus. Als erstes Open Air unserer Sparte wurde heute das Skaldenfest 2021 abgesagt. Das Metal-Festival hätte Anfang Juni im Kilaneum in Würzburg stattfinden sollen. Bei der Location handelt es sich um einen Klosterinnenhof. Wie auch immer geartete Abstandskonzerte sind dort räumlich kaum durchführbar.

Die Veranstalter haben sich daher bewusst für eine frühe Absage entschieden: “Zum aktuellen Zeitpunkt können wir noch die Reißleine ziehen, ohne dass die beteiligten Bands oder das Festival selbst einen Schaden davontragen.” Das gleiche Schicksal wird wohl noch viele Festivals ereilen.