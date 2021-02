Harakiri For The Sky landen Charterfolg

Die österreichische Post-Black-Metal-Band Harakiri For The Sky ist mit ihrem neuen Album “Maere” (Rezension) auf Platz 4 der deutschen Albumcharts eingestiegen. Hohe Chartplatzierungen sind aufgrund insgesamt rückläufiger Musikverkäufe heute für weniger bekannte Bands leichter möglich als früher.

Der Charterfolg von Harakiri For The Sky darf dennoch als bemerkenswert gelten. An Heavy- oder Power Metal auf vorderen Chartpositionen hat man sich gewöhnt, Black Metal ist dort aber immer noch selten. Eine Top-10-Platzierung für ein Black-Metal-Album gelang bisher nur weitaus bekannteren Bands wie Immortal oder Dimmu Borgir.