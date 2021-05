Saltatio Mortis verschieben Winter-Tournee

Wann gehen wir wieder auf Konzerte so wie vor der Corona-Pandemie? Im Sommer wenn viele auch wieder in Urlaub fahren? Am Ende des Sommers wenn jeder womöglich ein Impfangebot erhalten hat? Saltatio Mortis sagen: Selbst im Winter geht noch nichts!

Die Mittelalter-Rock-Band hat ihre “Für Immer Frei”-Tour verschoben, die im November und Dezember hätte stattfinden sollen. In ihrer Stellungnahme heißt es: “Alle Beteiligten sind sich darin einig, dass eine Tour in der geplanten Form – trotz der jetzt hoffentlich anbrechenden Lockerungen – nicht möglich sein wird.”

In unserem Terminkalender ist ein Konzert von Saltatio Mortis damit die aktuell am weitesten in der Zukunft liegende Absage. Auch bei den Ersatzterminen gehen die Mittelalter-Rocker auf Nummer Sicher. Nachgeholt wird die Tournee nicht etwa nächstes Frühjahr, sondern von Oktober bis Dezember 2022.