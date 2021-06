Powerwolf: Alter Song mit neuem Feature

Die deutsche Power-Metal-Band Powerwolf hat ein Musikvideo zu “Demons Are A Girl’s Best Friend” veröffentlicht. Fans kennen das Lied schon, denn es erschien ursprünglich auf Powerwolfs Album “The Sacrament of Sin” von 2018.

Die neu veröffentlichte Version hat aber einen entscheidenden Unterschied: Gastsängerin Alissa White-Gluz von der Melodic-Death-Metal-Band Arch Enemy.

Am 16. Juli gibt es weiteres neues Material von Powerwolf. Dann nämlich erscheint ihr neues Album “Call Of The Wild”.



