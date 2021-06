Mera Luna sagt ab

Während erste kleine Festivals wieder stattfinden, haben die wirklich großen Musikveranstaltungen pandemiebedingt noch immer das Nachsehen. Nachdem von A wie Amphi bis W wie Wacken zahlreiche Großkonzerte zum zweiten Mal abgesagt worden sind, hatten viele auch bereits mit einer Absage des M’era Luna gerechnet.

Dessen Veranstalter haben es heute offiziell gemacht: Das Festival, das Anfang August wie gewohnt in Hildesheim über die Bühne gehen sollte, findet nicht statt. Den Veranstaltern bereite vor allem die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus Sorgen. Weiter heißt es in der Stellungnahme: “Eine Festivaldurchführung wäre deshalb aktuell nur unter erheblichen Einschränkungen möglich, die das Festival in unserer Auffassung nicht zu dem machen würde, was es sein sollte.”

Das M’era Luna Festival, das verschiedene Musikgenres der Schwarzen Szene abdeckt, wird daher erneut um ein Jahr verschoben. Stattfinden soll es nun am 6. und 7. August 2022.