Strandkorb-Konzertreihe endet vorzeitig

Die Strandkorb Open Airs haben sich während der Corona-Pandemie zu einer beliebten Möglichkeit entwickelt, Musik live zu erleben. Im Saarland endet die Konzertreihe nun jedoch vorzeitig. Dort stehen die Strandkörbe am Bostalsee bei Nohfelden.

Direkt an das Festivalgelände grenzt ein Naturschutzgebiet an – und da liegt das Problem. Aufgrund naturschutzrechtlicher Bestimmungen sind Konzerte auf dem Festivalgelände nur bis einschließlich 30. September zulässig. Sämtliche für Oktober geplanten Strandkorb Open Airs können daher nicht stattfinden.

Dem Vernehmen nach haben die Veranstalter zwar eine Verträglichkeitsstudie in Auftrag gegeben, konnten damit aber keine Ausnahmegenehmigung für Veranstaltungen im Oktober erwirken. Während einige der betroffenen Konzerte nun in den September vorverlegt wurden, fallen andere ersatzlos aus.

Zu den ausfallenden Konzerten gehören jene von Schandmaul und In Extremo. Für In Extremo ist es besonders ärgerlich: Nicht nur hätte ihr Konzert am 1. Oktober stattfinden sollen, also einen Tag nach dem gesetzlichen Stichtag. Es war auch noch komplett ausverkauft.