Betraying the Martyrs stellen neuen Sänger vor

Ein halbes Jahr nach dem Ausstieg ihres Frontmanns Aaron hat die französische Metalcore-Band Betraying the Martyrs ihren neuen Sänger vorgestellt. Der neue Mann am Mikrofon heißt Rui Martins und gibt auch gleich seinen Einstand: Heute ist die Video-Single “Black Hole” erschienen, in der Rui bereits zu sehen und zu hören ist.

In der neuen Besetzung wollen Betraying the Martyrs 2022 wieder richtig durchstarten. Ein Plattenvertrag beim deutschen Label Out Of Line ist bereits unterschrieben.



Video: youtube.com