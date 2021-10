E-Tropolis Festival am 13.11. in Oberhausen

Auch 2021 heißt es in Oberhausen wieder: “Bässer, Härter, Lauter”. So lautet das Motto des E-Tropolis Festivals. Dies galt 2019 und gilt auch noch heute. Nachdem es mehrmals verschoben wurde (wir berichteten hier und hier ), findet das Festival nun am 13. November wieder in der Oberhausener Turbinenhalle statt

Auf zwei Bühnen werden dieses Jahr unter anderem Eisfabrik, Hocico, Covenant, Diorama und Front 242 ihre Fans zum Beben bringen. In der Turbinenhalle 2 findet auch die Pre-Party am Tag vor dem Festival wieder statt. Dort werden unter anderem die DJs Vasi Vallis (Frozen Plasma), MSTH (ElectronicDanceArt) und Erk Aicrag (Hocico) auflegen.

Der Eintritt zur Pre-Party ist im Festivalticket schon enthalten. Ein genaues Hygienekonzept, außer die altbekannten 3G-Regeln (geimpft, genesen oder getestet), haben die Veranstalter noch nicht bekannt geben.

Eintrittskarten, die genauen Spielzeiten, das komplette Lineup und alle weiteren Informationen zum Festival findet ihr unter etropolis-festival.de. Wer sich noch einmal die Fotos von 2019 anschauen möchte wird hier fündig.