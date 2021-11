Skywalker sagen Auftritt in Mainz ab

Am 27. November hätten Skywalker in Mainz spielen sollen. Die tschechische Metalcore-Band hat ihren Auftritt nun jedoch abgesagt. Für die Absage gebe es “einen sehr wichtigen Grund, den wir jetzt noch nicht nennen können, was wir beizeiten aber tun werden”. Der Musikclub Schon Schön spricht von “organisatorischen Gründen”.

Ein Konzert wird es dennoch geben: Die dänische Metalcore-Band Ghost Iris, die als Vorband gedacht war, spielt einfach trotzdem. Da Ghost Iris jetzt quasi Headliner sind, rückt die Metal-Band All Its Grace ins Vorprogramm nach. Der Auftritt von Skywalker soll ein anderes Mal nachgeholt werden.