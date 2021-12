Clubs sollen wieder schließen

In der heutigen Konferenz von Bundeskanzler und Ministerpräsidenten sind neue Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie beschlossen worden. Im Angesicht der sich schnell verbreitenden Omikron-Variante des Virus haben sich die Entscheidungsträger auch auf eine Schließung von Clubs und Diskotheken verständigt.

Hiervon dürften nahezu alle in Innenräumen stattfindenden Musikveranstaltungen betroffen sein. Zur Stunde ist offen, wie lange die Maßnahmen andauern werden. Bundeskanzler Olaf Scholz teilte auf der heutigen Pressekonferenz lediglich mit, dass die Schließung der Einrichtungen “bis auf weiteres” gelten solle.

In der Praxis ist es Sache der Bundesländer, die gefassten Beschlüsse in Allgemeinverfügungen zu übertragen. Diese enthalten dann jeweils ein Enddatum. Ob dieses in allen Bundesländern gleich sein wird, bleibt abzuwarten.