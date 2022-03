Mr. Hurley und die Pulveraffen am 25.03. in Karlsruhe

Als Seemann und -frau ist es schon nicht leicht. Ohne genügend Vitamin C gibt es Skorbut, wegen zu wenig Wolken Sonnenbrand und wehe, wenn dann auch noch der Rum ausgeht. Wie man mit all den Schwierigkeiten auf hoher See umgeht, dazu haben Mr. Hurley und die Pulveraffen immer einen feucht-fröhlichen Rat.

Diesen geben die vier Piraten aus dem karibischen Osnabrück lautstark auf ihrer aktuellen “Seemannsgrab”-Tour zum Besten. Und wenn man am 25. März auch nicht unbedingt eine Planke im Substage Karlsruhe ausfahren kann, so können sich die Besucher doch auf eine fulminante Nacht in zünftiger Tortuga-Manier freuen.

Brennende Schiffe, schießwütige Piratinnen oder zu stark schwankenden Planken- zu alldem haben die Hurleys Songs von ihrer aktuellen Scheibe im Gepäck, natürlich mit schmissigen Piratenfolk vertont. Wer sich das nicht entgehen lassen will, der packt den Rumtopf ein und kommt ab 19:00 Uhr ins Substage. Konzertbeginn ist um 20:00 Uhr, Karten und weitere Informationen gibt es unter substage.de .