Amon Amarth: Neues Video und Album

Die schwedische Melodic-Death-Metal-Band Amon Amarth hat ein Musikvideo zu “Get In The Ring” veröffentlicht. Ungewöhnlich für Amon Amarth ist, dass es in dem Video mal nicht um Wikinger oder die nordische Sagenwelt geht. Stattdessen präsentiert die Band ein dystopisches Endzeit-Szenario.

“Get In The Ring” ist als Hymne für den Wrestling-Profi Erick Redbeard entstanden, der im Video auch auftritt. Gleichzeitig mit der Video-Veröffentlichung haben Amon Amarth ihr neues Album angekündigt. Es trägt den Titel “The Great Heathen Army” und soll am 5. August erscheinen.



Video: youtube.com