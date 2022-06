Mera Luna Festival am 06. und 07.08. in Hildesheim

Mit dem zum größten Teil seit 2020 geplanten Lineup startet das M’era Luna Festival dieses Jahr endlich wieder durch. Am 6. und 7. August heißt das bekannte Szene-Open-Air seine Besucher in schönstem Schwarz Willkommen!

Austragungsort ist wie immer der Flugplatz Drispenstedt in Hildesheim.

Nach zwei Jahren Zwangspause soll dieses Jahr wieder ein Meer aus dunkel-düster Gewandeten über den Flugplatz wandeln und dabei eine der größten Partys der Schwarzen Szene überhaupt feiern. Ob die Veranstalter mit knapp 25.000 verkauften Tickets wieder “ausverkauft” melden, bleibt dabei erst einmal abzuwarten.

So kämpfte bereits das Wave Gotik Treffen in Leipzig nach zwei Jahren Pause mit einem spürbaren Einbruch der Besucherzahlen. Wenn man allerdings die Wehmut vieler Fans am letzten Festivalabend auf der Landebahn als Maß nimmt, ist damit zu rechnen, dass die Besucher des Festivals in großer Zahl zurückkehren werden. Doch der Reihe nach, denn immerhin hängt das ja auch vom Lineup ab. Und dieses wurde von den Veranstaltern wieder mit Szenegrößen gespickt – vom traditionellen Goth bis Mittelalter Folk.

Bereits 2019 waren ASP Teil der Headliner des M’era Luna und auch in diesem Jahr sind die Gothic-Novel-Rocker ganz vorne mit dabei. Allerdings dürfen die eingefleischten Fans sich auf ein besonderes Schmankerl freuen: ASP featuring The Little Big Men covern sich selbst auf Oldschool-Art. Dazu stoßen auf der Bühne drei “Ehrenmitglieder” – auf jeden Fall ein spannendes Projekt.

Als zweiter großer Headliner stehen die NDH-Rocker Eisbrecher auf dem Programm. Wie nahezu alle Künstler mussten auch sie mehrfach ihre Tourneen verschieben und starten jetzt wieder in die Festivalsaison. Mit im Gepäck haben sie ihr während der Pandemie veröffentlichtes letztes Album “Liebe macht Monster”.

Doch was wäre das M’era Luna ohne echte Urgesteine der Schwarzen Szene: The Sisters of Mercy sind gebucht. Die Briten gehören zu jenen Bands, die schon einen Namen hatten als die heutigen Headliner noch nicht einmal gegründet waren.

Gleich zwei Gruppen lassen dieses Jahr die Saiten streichen und treten als klassische Formation mit Orchester auf: VNV Nation mit ihrem Classic-Programm und Lord Of The Lost als Ensemble. Ob Chris Harms den Auftritt wie 2019 in pinker Glitzerleggings bestreiten wird, darf bei diesem Setup bezweifelt werden.

Zünftig elektronisch wird es bei Nitzer Ebb, Nachtmahr, Faderhead und Front Line Assembly, den großen Vertretern aus den Bereichen EBM und Aggrotech. Wer es rockiger mag schaut bei The Mission oder Diorama rein. Mehr Gitarren von Rock bis Metal sind mit Bands wie Unzucht, Megaherz und Aeverium am Start. Dunkelschön-romantisch wird es dann mit Blutengel und The Crüxshadows

Mit den Jahren hat sich auch die schwarze Szene gewandelt und so ist dieser Musikzweig vom M’era Luna nicht mehr wegzudenken: Mittelalter-Folk-Rock. So hat das M’era Luna inzwischen nicht nur einen groß angelegten Mittelaltermarkt mit eigener Bühne, sondern auch bekannte Vertreter dieser Genres mit im Programm. Dieses Jahr machen Schandmaul und Feuerschwanz die Aufwartung, also hoch die Krüge und mitgesungen!

Insgesamt sind 40 Bands gelistet, die dieses Jahr mit den Besuchern des M’era Luna Festivals abfeiern werden. Weitere Informationen zu Bands, Camping, Anfahrt und Tickets findet ihr direkt beim Veranstalter auf meraluna.de .

Und bevor wir es vergessen: Natürlich gibt es auch wieder reichlich (nicht-musikalisches) Rahmenprogramm! Das Angebot reicht von der Modenschau über den Mittelaltermarkt bis hin zu üppig bestückten Verkaufsständen mit allem was das Schwarze Herz begehrt – und vielleicht noch das Wohnzimmer verschönert.

Dazu kamen in den letzten Jahren unter anderem noch Autorenlesungen und die M’era Luna Akademie. Leider gibt es hierzu dieses Jahr noch keine finalen Informationen, doch die Besucher dürfen gespannt sein was die Veranstalter für sie geplant haben. Hoffen darf man auch auf die große kulinarische Vielfalt, die bei den Festivalbesuchern in den letzten Jahren gewaltig punkten konnte.

Wenn ihr jetzt Lust auf das Comeback dieses auf dieses eindrucksvolle Festival bekommen habt: Legt los, Tickets sind derzeit noch erhältlich!