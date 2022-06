An diesem Wochenende findet auf Schloss Broich in Mülheim an der Ruhr wieder das Castle Rock Festival statt. Die Veranstalter haben heute mitgeteilt, dass nun die letzten Tickets an den Fan gebracht worden sind.

Mit dem ausverkauften Platz feiert das Festival eine erfolgreiche Rückkehr auf Schloss Broich. Bedingt durch Sanierungsarbeiten und die anschließende Pandemie fand es dort letztmals 2018 statt. Besucher können sich am Wochenende unter anderem auf Lordi und Lord Of The Lost freuen.