NOAF: Headliner fällt aus

An diesem Wochenende geht wieder das Neuborn Open Air Festival (NOAF) in Wörrstadt über die Bühne. In den vergangenen Tagen mussten die Veranstalter ihr Lineup aufgrund kurzfristiger Absagen bereits umstellen.

Aufgrund einer Corona-Erkrankung haben heute nun auch noch Skindred abgesagt. Die walisische Crossover- und Alternative-Metal-Band ist jedoch kein x-beliebiger Name im Lineup, sondern war für Freitag als Headliner eingeplant. Das NOAF-Team steht nun vor der Aufgabe, in weniger als 24 Stunden einen halbwegs adäquaten Ersatz-Headliner zu finden.