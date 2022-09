Reiter: Tour abgesagt, Einzelshows in Planung

Die Apokalyptischen Reiter reihen sich in die Riege der Bands ein, die aktuell ihre Herbst-Tournee absagen. Als Grund nennt die deutsche Metal-Band die aktuelle Gemengelage aus Krise und den verbliebenen Unsicherheiten der Corona-Pandemie.

Der Vorverkauf war offensichtlich nicht zufriedenstellend. So äußern die Reiter Verständnis dafür, dass man derzeit “mit Sorge in den Briefkasten in Erwartung der nächsten Strom-und Gasrechnung” schaue. Außerdem drohe ab Oktober eine neue Verschärfung der Corona-Schutzmaßnahmen und viele Fans trauten “sich eh gar nicht mit Menschenmassen in Innenräume”.

Die Voraussetzungen für eine langfristig geplante Tournee seien damit nicht mehr gegeben. Doch die Band zeigt auch einen Lösungsweg auf: Anstatt der Tour werde es im Herbst und Winter einige Einzelshows geben. Die Konzerte sollen relativ spontan angekündigt werden, die Rede ist von einem Vorlauf von ein bis zwei Monaten. Der kurze Vorlauf soll es der Band ermöglichen, auf aktuelle Entwicklungen bezüglich der Corona-Einschränkungen zu reagieren.