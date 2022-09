Rome am 08.10. in Frankfurt

Die Auftritte von Jérôme Reuter, besser bekannt als Rome, im Nachtleben Frankfurt sind fast schon eine Tradition. Bei Konzertreisen durch Deutschland kehrt der luxemburgische Dark-Folk-Musiker regelmäßig in den Musikclub in der Frankfurter Innenstadt zurück.

Mal in kleiner Besetzung und mal mit ganzer Band hat Rome dort immer wieder seinen melancholisch-ästhetischen Sound präsentiert. Doch wie so viele Traditionen wurde auch diese jäh durch die Pandemie unterbrochen. So fand Romes letztes Nachtleben-Konzert 2019 statt und der ausstehende Auftritt wurde bereits zwei Mal verschoben.

Nach dieser langen Durststrecke ist es nun endlich soweit: Am 8. Oktober holt Rome seinen schon seit 2020 geplanten Auftritt nach. Zum damals aktuellen Album “The Lone Furrow” hat sich längst der Nachfolger “Parlez-vous Hate?” gesellt, es gibt also mehr als genug Programm.

Einlass ist bereits um 18:30 Uhr, Beginn um 19:30 Uhr. Eintrittskarten und weitere Informationen findet ihr unter batschkapp.tickets.de .