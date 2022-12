Gewinnt 2 x 2 Tickets für Knorkator in Frankfurt!

Seit bald 30 Jahren bringen Knorkator Metal und Comedy unter einen Hut. Die sehr bunte Truppe um Frontmann Stumpen ist eine der dienstältesten Fun-Metal-Bands überhaupt und erfreut sich bis heute ungebrochener Beliebtheit.

Im Oktober haben Knorkator ihr neues Album “Sieg der Vernunft” vorgestellt, Anfang nächsten Jahres startet die dazugehörige Tournee. Am Freitag, dem 3. Februar nimmt Deutschlands meiste Band der Welt dabei die Batschkapp Frankfurt unter Feuer.

Zusammen mit der Batschkapp verlosen wir zwei Mal zwei Tickets zum Konzert. Du hast Lust auf Fun Metal zum Nulltarif für dich und deine Begleitperson? Dann schicke eine E-Mail mit dem Betreff “Sieg der Vernunft”, deinem Namen und deiner Anschrift an verlosung(at)dark-festivals.de .

Die Verlosung läuft bis einschließlich 13. Januar. Die Gewinner der Verlosung werden auf unserer Startseite und in unserem Newsletter bekannt gegeben. Alle im Rahmen der Verlosung gesammelten Daten werden nach Abschluss der Verlosung gelöscht. Weitere Informationen dazu findet ihr in unserer Datenschutzerklärung. Nur eine Teilnahme an der Verlosung pro Person.