Atmospheric Arts am 14.01. in Mannheim

Unter dem Titel Atmospheric Arts erblickt in der Rhein-Neckar-Region eine neue Veranstaltungsreihe das Licht der Musikwelt. Die erste Auflage des Events findet am 14. Januar im 7er Club Mannheim statt. Auf dem Programm stehen atmosphärisch und künstlerisch anspruchsvolle Bands aus dem Black-Metal-Spektrum.

Cân Bardd aus der Schweiz stehen dabei für stimmungsvollen, hoch melodischen Folk Black Metal. Co-Headliner Eïs, die man in der Region höchst selten live sieht, zählen schon seit ihren Alben “Galeere” (2009) und “Wetterkreuz” (2012) zur ersten Riege des deutschsprachigen Anspruchs-Black-Metals.

Das atmosphärische Post-Black-Metal-Duo Eyelessight aus Italien nimmt für den Auftritt 1.000 Kilometer Anfahrt in Kauf. Schließlich finden noch zwei regionale Bands ihren Platz im Lineup: Die Black-Metal-Band Arkuum aus der Pfalz und die Blackgaze-Combo Dying of the Light aus Heppenheim.

Einlass zur Veranstaltung ist um 17 Uhr, Beginn um 18 Uhr. Eintrittskarten findet ihr bei eventim-light.com (externer Link).