Coppelius am 21.01. in Andernach

Fetzig-schräger Sound mit Klarinette, Kontrabass, Frack und Zylinder? Die Rede ist natürlich von Coppelius, die Rock und Metal auf Instrumenten der Kammermusik spielen. Im letzten Jahr brachte die Band eine erfolgreiche Open-Air-Saison hinter sich, die in unserem Stammgebiet auch auf das Rengsdorfer Rockfestival führte.

Man sollte deshalb aber nicht meinen, dass die Herren das neue Jahr nun ruhig angehen lassen würden. Die Frühjahrs-Tournee steht schon in den Startlöchern und bereits am 21. Januar machen Coppelius im Juz Live Club in Andernach Station.

Neben Klassikern können sich Fans auch auf Hörproben aus dem kommenden Album “Abwärts” freuen, das Ende Januar veröffentlicht wird. Garniert werden alte und neue Lieder mit Coppelius’ typischer Bühnenshow, die irgendwo zwischen Slapstick und Musical liegt.

Einlass zum Konzert ist um 19 Uhr. Im Vorprogramm spielt die Gothic-Metal-Band Aeronautica, die thematisch voll auf Steampunk setzt. Eintrittskarten und weitere Informationen findet ihr unter juz-live-club.de .