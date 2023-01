Die Gewinner unserer jüngsten Verlosung stehen fest. Jeweils zwei Freikarten für Knorkator am 3. Februar in der Batschkapp Frankfurt gehen an Sascha K. und Johannes A.. Vielen Dank an alle Teilnehmer!

Wer dieses Mal kein Glück hatte muss nicht traurig sein: Unter batschkapp.tickets.de gibt es noch Eintrittskarten. Einlass zum Konzert ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Die Fun-Metal-Band stellt auf der aktuellen Tour ihr neues Album “Sieg der Vernunft” vor.