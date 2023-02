Russkaja lösen sich auf

Die österreichische Crossover-Band Russkaja hat ihre Auflösung bekannt gegeben. Schuld daran sind ein Mann an einem langen Tisch und sein Vernichtungsfeldzug in der Ukraine. In einer Stellungnahme schreibt die Band das folgende:

“Der wütende Krieg in der Ukraine, den Russland am 24. Februar 2022 begonnen hat, macht es uns unmöglich mit einem Image und Style weiterzumachen, die sich auf satirische Art und Weise der Soviet-Thematik und -Sprache bedienen. (…)

Was vor dem 24. Februar 2022 noch lustige Satire in der Musik war, ist jetzt nur noch tragisch mit einem sehr bitteren Beigeschmack und die Bandmitglieder können nicht mehr auf die Bühne gehen ohne diese Tragik in jeder Note und jedem Wort zu spüren. Jede Textzeile hat mittlerweile eine völlig andere Bedeutung bekommen und niemand in dieser Band will etwas repräsentieren, das in Zeiten wie diesen ausschließlich mit Krieg, Tod, Verbrechen und Blutvergießen assoziiert wird.”

Russkaja haben sich immer gegen Russlands Krieg und Diktatur gestellt und seien nun zu dem Schluss gekommen, dass “das Soviet-Image für immer beschädigt” ist.