Die Hamburger Dark-Rock-Band Lord Of The Lost hat ein Musikvideo zu “Leaving The Planet Earth” veröffentlicht. Das Stück stammt von ihrem aktuellen Album “Blood & Glitter”, mit dem es die Band zum ersten Mal auf Platz 1 der Charts geschafft hat.

In Fankreisen ist derzeit vor allem Gesprächsthema, dass Lord Of The Lost sich mit dem Titelstück des Albums um die Teilnahme am ESC bemühen.



Video: youtube.com