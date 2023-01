Lord Of The Lost wollen zum ESC

Die Hamburger Dark-Rock-Band Lord Of The Lost möchte Deutschland beim Eurovision Song Contest (ESC) vertreten. Mit ihrem Stück “Blood & Glitter” ist die Band nun zum offiziellen deutschen Vorentscheid zugelassen worden, der am 3. März in der ARD ausgestrahlt wird. Damit sind Lord Of The Lost schon einen Schritt weiter als Eskimo Callboy letztes Jahr.

Ebenfalls beim Vorentscheid dabei ist die Drehleierspielerin Patty Gurdy, früher Mitglied in den Rock- und Metal-Bands Harpyie und Storm Seeker. Beim ESC-Vorentscheid tritt sie nun aber mit einer Pop-Nummer an, die keine Erinnerung an ihre früheren Bandmitgliedschaften weckt.

Sollten Lord Of The Lost den Vorentscheid gewinnen, würde Deutschland zum ersten Mal eine Rock-Band zum bekannten Musikwettbewerb schicken.