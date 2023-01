Knasterbart am 10.02. in Karlsruhe

“Alles muss raus” – so heißt die aktuelle und gleichzeitig letzte Tour der nordischen Gossenpoeten von Knasterbart. Seit 2012 singen Hotze (Malte Hoyer), Fummelfips (Simon Eric) und ihre branntweinselige Bande über Leben, Lieben und Abenteuer.

Wie sich das so gestaltet erfährt der geneigte Zuhörer in Liedern wie “Gossenabitur”, “Kneipenschlägerei” oder “Ich trinke, also bin ich”. Knasterbarts Lieder sind feinster Mittelalter-Folk und laden zum Mitgrölen, Stampfen und Tanzen ein. Aber auch wichtige Tipps zum Thema Zwischenmenschliches, rangierend vom ersten Kennenlernen in “Sauf mich schön” bis zur Familienplanung in “Mein Stammbaum ist ein Kreis”, werden von der Band nicht ausgelassen.

2019 erschien mit “Laich mich ein” das letzte Album des siebenköpfigen Haufens. Doch ohne große Abschiedsparty tritt die Band nicht von der Bühne. Daher fordern sie die Fans noch einmal auf, die Tanzschuhe auszupacken und mit ihnen zu feiern. Am 10. Februar gastieren Knasterbart in Karlsruhe und werden zusammen mit den feingeistigen Bierfreunden von Trobi die Substage zum Beben bringen.

Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Karten und Informationen gibt es unter anderem beim Veranstalter (eventim.de) oder auf der Internetseite der Substage (substage.de).