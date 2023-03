Vielen Dank an alle Teilnehmer unserer Verlosung! Jeweils zwei Freikarten für Diary of Dreams am 19. März in der Batschkapp Frankfurt gehen an Yvonne W. und Ralph K..

Wer dieses Mal kein Glück hatte, findet unter batschkapp.tickets.de noch Karten im Vorverkauf. Einlass zum Konzert ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Im Vorprogramm spielt die Synth-Pop-Combo Sea of Sin.