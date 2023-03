Lord Of The Lost gewinnen ESC-Teilnahme

Die Dark-Rock-Band Lord Of The Lost wird Deutschland beim Eurovision Song Contest (ESC) vertreten. Am Freitag gewann die Band den deutschen Vorentscheid zum bekannten Musikwettbewerb und konnte sich gegen sieben Mitbewerber durchsetzen.

Erwähnenswert ist das Prozedere des Vorentscheids und das Auseinanderklaffen von Jury- und Televoting. Beide, sowohl Jury als auch Zuschauer, entschieden mit etwa gleichem Stimmgewicht über den Sieger. Bei der Jury kamen Lord Of The Lost nicht besonders gut an und landeten auf Platz fünf von acht.

Gleichzeitig waren die Dark-Rocker aber Publikumsliebling. In der Zuschauerabstimmung wurden Lord Of The Lost mit derart großem Vorsprung auf den ersten Platz gewählt, dass es trotz der kritischen Jury zum Gesamtsieg reichte.

Lord Of The Lost sind die erste Rock-Band überhaupt, die von Deutschland beim ESC ins Rennen geschickt wird. Das Finale des ESC findet am 13. Mai in Liverpool statt.